Gara in Brianza. Borracelli grandioso. Terzo ai Nazionali

Straordinario Alessandro Borracelli dei Pattinatori Maremmani, che a Paderno d’Adda conquista un gradino del podio ai Campionati Italiani su Strada. Ma buoni e inaspettati i risultati di un po’ tutti gli atleti grossetani. Protagonisti dell’evento sono stati i più giovani atleti della disciplina, promesse della velocità su rotelle, capaci di fornire straordinarie prestazioni sui 290 metri del circuito in asfalto extrafine del pattinodromo cittadino, un vero gioiello, tirato a lucido per l’occasione.

La manifestazione, organizzata dalla Padernese con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha registrato numeri importanti, confermando la grande tradizione della Brianza Lecchese, un territorio dove il pattinaggio è uno stile di vita. Alla manifestazione nazionale hanno preso parte 500 atleti delle categorie maschili e femminili Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13-14 anni).

Fantastico Alessandro Borracelli nella categoria R12 negli 80 metri in corsia, dove ha conquistato il bronzo, oltre al decimo posto nella 200 metri. Sempre in top 10 si sono piazzate Chiara Baricci (cat. R12) e Giulia Baricci (cat. R) su oltre 100 atlete partenti. In miglioramento le prestazioni di Agata Bianchini nella R12 e, nella R, Alessia Baricci e Giacomo Zinali.

Grandissima l’emozione per la gara staffetta "team Sprint" di Alessia e Giulia, che su 119 squadre alla partenza, raggiungono il sesto posto.

Grazie ai risultati di tutti gli atleti, l’Asd Pattinatori Maremmani ha inoltre ottenuto il tredicesimo posto su 83 società provenienti da tutta Italia. L’allenatrice Elena Sandroni è entusiasta dei risultati dei suoi giovani. "Queste sono le prime esperienze nazionali per i nostri ragazzi – dice Elena Sandroni –, stiamo già preparando il prossimo Campionato italiano su pista che si svolgerà a San Benedetto a fine giugno per riconfermarci e migliorare le prestazioni ottenute a Paderno".