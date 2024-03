Gara podistica a Follonica. Checcacci conquista il ‘Trofeo Gildo Carresi’

Michele Checcacci ha vinto il "Trofeo Gildo Carresi" a Follonica. Passa dalla città del golfo la cinquecentottantacinquesima vittoria assoluta per il blasonato team del Marathon Bike di Grosseto. A muovere la casella delle vittorie, dopo quella nel ciclismo ottenuta qualche settimana fa da Roberto Basile, è stato il podista Michele Checcacci nella 10 chilometri su strada organizzata dal G.S Rivellino. Una vittoria sofferta e nello stesso tempo entusiasmante quella ottenuta da Checcacci visto che nei dieci chilometri del tracciato ha dovuto vedersela con Alessandro Iacomino dell’Atletica Follonica e con Cristian Fois della Track & Field, al traguardo rispettivamente secondo e terzo. Pronti via e subito i tre hanno preso il largo assieme al piombinese Paolo Deflorio. Al giro di boa, rimanevano Checcacci e Iacomino. L’epilogo della gara a quattro chilometri dal traguardo, quando l’atleta del Marathon Bike riusciva a staccare di qualche secondo l’avversario, per poi arrivare al traguardo a braccia alzate. Niente male il tempo realizzato dai i tre protagonisti; Michele Checcacci, 33 minuti e 32 secondi, a soli cinque secondi Alessandro Iacomino, 33 minuti e 37 secondi e al terzo Cristian Fois con 34’31. Soddisfazione in casa del Marathon Bike per questa bella vittoria di Checcacci che nel suo palmares annovera anche le vittorie nel trofeo "Soffionissimo", la Corsa del Donatore di Sangue, il trofeo Dalle Mura a Montepescali, la "Corri in Pineta" e le recenti affermazioni nel "Miglio D’Oro" (2022) e nella Marcia Verde di Roccastrada (2023). Al femminile invece la vittoria è andata a Laura Pardini dell’Atletica Amaranto Livorno col tempo di 38’ 05’’, davanti a Chiara Gallorini della Track e Field Grosseto con 38’’ 40’’ e terza Cristina Neri dell’Atletica Amaranto Livorno in 42’ 06’’.