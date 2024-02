Gara ricca di emozioni. Follonica, punto d’oro

Pareggio d’oro per il Follonica (3-3) contro la capolista Forte dei Marmi in una partita che ha regalato spettacolo ed emozioni. In un Capannino delle grandi occasioni la squadra di Silva passa in vantaggio grazie ad una rete da fuori di Francesco Banini che attraversa una selva di pattini e "buca" Gnata che non vede arrivare la pallina. Il Forte però non ci sta e pian piano guadagna la pista grazie alla forza di una rosa davvero forte e competitiva. Il pareggio lo firma Ambrosio che da pochi passi fa secco Barozzi. A un minuto dalla sirena del primo tempo è invece Cinquini a gonfiare la rete: il difensore raccoglie un assist di Ipinazar e anticipa Barozzi. Nel secondo tempo il Follonica si getta a capofitto nell’area del Forte: il blu ad Ambrosio permette a Francesco Banini da fuori area in power play (il fratello Davide aveva fallito la punizione di prima) di pareggiare la sfida con un’altra bordata. Marco Pagnini illude i tifosi del Golfo con una bella rete dopo una percussione, ma il Forte reagisce e Ipinazar pareggia grazie ad una magia da dietro porta di Ambroso che gli regala un assist al bacio. Il Forte ci prova fino alla fine ma "sbatte" su un grande Barozzi che ferma Ambrosio e Gil per almeno tre volte. Il Follonica si accontenta ma all’ultimo secondo sfiora l’impresa con Montigel, anticipato di un soffio da Gnata.

FOLLONICA: Barozzi (Maggi); Buralli, F.Pagnini, M.Pagnini (1), F.Banini (2), D.Banini, Montigel, Maldini, Bonarelli. All. Silva.