Gara1 di finale scudetto. La Santo Stefano sconfitta

Il primo atto della finale scudetto tra Santo Stefano Kos Group e Briantea 84 Cantù lo ha vinto la squadra lombarda 68-72. Le squadre si sono date battaglia per tutto il match: nel primo tempo, i portopotentini padroni di casa avevano preso 8 punti di margine, i brianzoli hanno risposto nel terzo e quarto periodo, quando si sono portati avanti di 9 punti. Nella seconda parte di gara, ai locali è venuta a mancare quella coesione di gruppo e questo ha contribuito al successo della Briantea. Negli ultimi 100 secondi, a dimostrazione di essere ancora molto viva, la Santo Stefano Kos Group ha realizzato tre triple consecutive, forse un avvertimento al quintetto lombardo che i giochi sono ancora aperti e che riequilibrare i conti è alla portata dei ragazzi di coach Roberto Ceriscioli. Quanto alle cifre statistiche, c’è da sottolineare la prova eccellente di Simone De Maggi, autore di 38 punti per la Briantea Cantù, capitan Sabri Bedzeti ha risposto con 26 punti e 9 rimbalzi conquistati. Ora la finale si sposta al PalaMeda, vicino Cantù: sabato si giocherà gara2 per la corsa allo scudetto. La Santo Stefano Kos Group non è abituata a mollare, come ha già dimostrato, vincendo in rimonta le semifinali sul campo dei campioni d’Italia di Giulianova: ci potrà riuscire se giocherà come è nelle sue possibilità. Ecco i punti dei portopotentini in gara1: Barbe, Raimondi 12, Buso 2, Balsamo, Tanghe 4, Veloce 6, De Miranda 7, La Terra, Giaretti 11, Marin, Ramos, Bedzeti 26.