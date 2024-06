Gara1 Godo resiste fino al 7° inning. Ma la capolista Nettuno è implacabile

Godo

1

Nettuno 1945

7

GODO: A. Casadio 1b (0/3), Tanesini cf (0/3), G. Meriggi rf (1/3), Sabbatani c (0/3), Piumatti 3b (1/4), Bucchi dh (0/3), Laghi ss (0/3), D. Meriggi lf (0/2), Orselli 2b (0/3).

NETTUNO 1945: Barbona lf (1/3), Gonzalez Freites 2b (2/4), Caretta rf (0/4), Ambrosino cf (0/4), Annunziata 1b (3/4), Bonilla Garcia ss (1/4), Sparagna c (5/5), Zazza 3b (3/5), Di Persia dh (0/3) (Tomei 0/1).

Successione: Godo 000 001 000 = 1 bv 2 e 1; Nettuno 010 101 040 = 7 bv 15 e 0. Lanciatori: Galeotti (L) rl 6.0 bvc 8 bb 3 so 4 pgl 3.18; Focchi rl 2.0 bvc 4 bb 4 so 2 pgl 4.81; galli rl 1.0 bvc 2 bb 0 so 1 pgl 2.45. Sabatini (W) rl 5.0 bvc 1 bb 1 so 8 pgl 0.74; Bernardis (S) rl 4.0 bvc 1 bb 2 so 5 pgl 3.38.

Ci prova davvero Godo, che resiste alla furia delle mazze laziali sino alla fine del settimo inning: ma sul punteggio di 3-1 per la capolista, si scatena l’inferno e con 4 punti portati a casa nell’ottavo inning, Nettuno 1945 mette al sicuro il risultato e chiude in bellezza gara, vincendo alla fine 7-1 ma con più patemi rispetto all’andata. Il primo punto degli ospiti arriva già nel secondo: Vinicio Sparagna spara un singolo verso la terza base che porta Annunziata a casa base. Galeotti (foto), tutto sommato, se la cava, concedendo 9 valide ma a fronte anche di 4 strike out. Però nel quarto Nettuno passa ancora: un doppio di Sparagna porta Ambrosino a casa base. Il sesto vale un punto per parte, con quello di Antonio Casadio arrivato grazie al singolo di Giacomo Meriggi. Ma nell’ottavo arrivano doppi e singoli di Sparagna e Zazza che portano 4 punti agli ospiti e il 7-1 finale.

