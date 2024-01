Gare a Lucca e a Genova. L’Azzurra sbanca

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in due differenti competizioni. Questo il bottino con cui i giovanissimi nuotatori e le nuotatrici dell’Azzurra hanno chiuso il fine settimana, fra Lucca e Genova. Nel capoluogo lucchese si è svolta la seconda prova invernale della categoria esordienti e gli agonisti e le agoniste del club pratese non hanno demeritato. La copertina è per Alessandro Santini, capace di salire sul gradino più alto del podio nei 100 rana e di agguantare una medaglia d’argento nei 200 misti. Ma può festeggiare anche Greta Petracchi, rivelatasi la più veloce di tutte nei 100 rana. Hanno poi chiuso con una medaglia d’argento Ginevra Ina nei 50 stile e Francesco Del Gallo nei 100 farfalla, mentre hanno arpionato un bronzo a testa Bianca Guarducci e Ginevra Pattarozzi (entrambe nei 200 stile). Appena fuori dalla top three, da segnalare la quarta posizione di Anna Giulia Mattiello nei 50 dorso e nei 200 misti e Milo Bartolozzi nei 200 misti. Sono scesi in vasca con buoni riscontri anche i vari Leonardo Bartolini, Edoardo Crabu, Tommaso Cantini, Livia Tusone Boffa, Nina Paoli, Rachele Lauria, Violante Conti. Nel frattempo, gli atleti più esperti erano impegnati in Liguria nella diciassettesima edizione del "Meeting nazionale di Aragno". Con ottimi risultati: Ruggero Cangioli ha portato a casa due medaglie, un argento nei 100 dorso e un bronzo nei 200. Tommaso Lucchesi è arrivato secondo nei 100 rana, mentre il compagno di squadra Matteo Vallini ha ottenuto il medesimo piazzamento nei 200 delfino. Due bronzi per Caterina Martinelli e Ginevra Scali, rispettivamente nei 200 dorso e nei 200 delfino. Gli sportivi pratesi hanno ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite: la stagione è ormai entrata nella fase decisiva e l’obiettivo generale resta quello di confermarsi su questi standard di rendimento.

G.F.