Gare al pattinodromo. Trofeo provinciale Fisr a Viserba. Si mette in luce la Boar Skating

‘No Angels’ di Viserba e Fisr (Federazione sport rotellistici) hanno dato vita a una giornata nel segno dello spettacolo e dello sport in occasione della terza tappa del Trofeo provinciale Fisr, svoltasi al pattinodromo di Viserba Monte. Sono stati 80 i partecipanti, per lo più arrivati da Rimini, Riccione, San Marino e Forlì. Anche, naturalmente, da Villa Verucchio, con la Boar Skating a portare 19 giovani promesse. Nello Speed slalom primo posto per Emma De Chirico e terzo per Aurora Alessandrini per quanto riguarda la categoria ‘Primi passi’; terzo per Sofia Esposito tra i ‘Pulcini’. Nella ‘Giovanile’ primi posti tutti per i verucchiesi con Giorgia Balducci prima, Lucia Molari seconda, Luca amati terzo e Giulio Bertozzi quarto. Ottima anche la discesa in pista della categoria ‘Master’, con due nuove leve che in realtà pattinano da pochi mesi, Mirko Giacomini e Daniele De Chirico, medaglia d’argento. Nel Roller Cross, per quanto riguarda i ‘Principianti’, altro buon risultato per Emma De Chirico, seconda, e per Mattia Giacomini, terzo. Terzo anche Luca Amati nella ‘Giovanile’. Una bella esperienza per i giovani atleti, guidati dai loro allenatori Elena Bertozzi, Nicolas Vanucci Nicolas e dal maestro Denis Falcinelli.