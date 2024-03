Gare indoor. "Compagnia Maremmana» protagonista ai Regionali

Si conclude la stagione indoor con i Campionati regionali di tiro con l’arco che hanno visto una numerosissima partecipazione della squadra grossetana "Compagnia Maremmana Arcieri". Il primo ad andare in gara per i compound è stato Leonardo Marchi negli Allievi che ottiene un buon terzo posto in qualifica. Poi è stato invece il turno degli archi nudi a cui ha preso parte Daniele Tognozzi con un sedicesimo posto. Poi si è concluso il campionato regionale arco olimpico con la maggior affluenza grossetana. Matteo Bilisari ha ottenuto il primo posto in qualifica nell’arco olimpico senior e il terzo posto poi assoluto nella categoria maschile.

Secondo posto per Alessia Bilisari in qualifica nell’arco olimpico allievi femminile. Cristian Bertoldi invece si è piazzato terzo in qualifica nell’arco olimpico allievi. Niccolò Mazzuoli invece è arrivato quinto nell’arco olimpico allievi. Quarto posto per Serena Pepi nell’arco olimpico ragazze. Primo posto in qualifica per Sara Fruscoloni nell’arco olimpico ragazze, seguita dal terzo posto di Vittoria Capuccini nella stessa categoria. Primo posto in qualifica nell’arco olimpico master per Maurizio Rossi. E primo posto per la squadra ragazze composta da Fruscoloni, Capuccini e Pepi, mentre secondo posto assoluto per la squadra femminile formata da Fruscoloni, Capuccini e Bilisari.