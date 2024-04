Ghibellino, foto e classifiche della corsa

Massa e Cozzile (Pistoia ), 21 aprile 2024 - Organizzata dalla società I Ghibellini Massa e Cozzile si è disputata in località Vangile la 38esima edizione dell’Ultimo Ghibellino, gara competitiva di 18 e 10 chilometri.

Classifica 18 km

Classifica 10 km

Nella gara dei km 18 che si è disputata su di un percorso collinare e molto duro per le asperità del percorso la vittoria è andata a Gabriele Fiesoli (Podistica Medicea), che precede Andrea Taddei (Podistica Empolese), terzo Davide Pruno (Gp Parco Alpi Apuane), quarto Simone Fanali e quinto Giacomo Tempesti entrambi del Gruppo Sportivo Run…dagi.

Primo veterano Daniele Rossi (Orecchiella Garfagnana), secondo Maurizio Bozzi (Runcard), terzo Stefano Vaneselli (Freestyle Triathlon Valdinievole).

Roberto Bertocchini (Gs Camigliano Lucca) ottiene il primo posto nella categoria veterani argento uomini e ha la meglio su Marco Sforzi e Claudio Gori entrambi della Silvano Fedi Pistoia.

Nella categoria donne affermazione per Ioana Lucaci (Gruppo Podistico Alpi Apuane), secondo posto per Caterina Bambi (Gruppo Sportivo Run…dagi ), terza Annalisa Michelini (Gruppo Marciatori Antraccoli), seguono nell’ordine Elena Riccomi (Gruppo Marciatori Antraccoli Lucca) e Daniela Sodini (Montecatini Marathon).

Damiana Lupi (Atletica Vinci) sale sul podio più alto nella categoria donne veterane davanti a Silvia Fogacci (Polisportiva 29 Martiri Figline Prato) e Debora Bufolino (Montecatini Marathon).

Nella categoria donne veterane argento il primo poosto è di Maricica Lucaci (Gruppo Podistico Alpi Apuane), seconda Patrizia Fera e terza Annunziata Izzo, tutte e due della Montecatini Marathon.

Percorso difficile anche per la gara dei km 10 che ha visto trionfare nella categoria assoluta Davide Silvestri (Montecatini Marathon) davanti a Lorenzo Mucci (Gruppo Sportivo Run…dagi ) e Filippo Bellini (Polisportiva 29 Martiri Figline), al quarto posto Davide Iarossi (Podistica Ozzanese Bologna) e quinto Daniele Bindi (Gruppo Sportivo Run…dagi ). Primo veterano e vincitore assoluto è Luca Silvestri (Montecatini Marathon) su Carlo Bianchini (Atletica Camaiore) e Massimo Monti (Atletica Porcari).

Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico) ottiene il primo posto nella categoria veterani argento davanti a Massimo Tocchini (Montecatini Marathon) e Sergio Siliani (Atletica Castello Firenze).

Nelle donne assolute il trionfo è per la monsummanese Elisa Dami (Atletica Vinci) che precede nell’ordine Vanessa Mesce (Seven Life) e Caterina Parascandalo (Montecatini Marathon). Nelle donne veterane il primo posto è di Letizia Sabatini (Atletica Castello Firenze), posto d’onore per Alberta Baiocchi (Montecatini Marathon ). Lucia Donati (Podistica La Stanca Valenzatico) è prima nelle donne veterane argento su Patrizia Grazzini (Montecatini Marathon).

A cura di Giancarlo Ignudi