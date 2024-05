Giannetta, trionfo austriaco. Galli si impone in Gara 1

Il team G Motorsport di Nonantola si è confermato grande protagonista del campionato Zinox F2000 Formula Trophy anche nel secondo round stagionale, sul circuito austriaco del Red Bull Ring. La scuderia diretta dal modenese Andrea Giannetta, infatti, ha conquistato con il proprio pilota Francesco Galli il successo in gara 1, portando a quota tre il numero di trionfi collezionati dall’inizio dell’anno.

Una straordinaria striscia vincente interrottasi poi nella seconda manche, in occasione della quale il portacolori della scuderia nonantolana ha dovuto alzare anticipatamente bandiera bianca in seguito ad un testacoda Uno stop, quest’ultimo, che però non cancella quanto di buono messo in mostra nel corso del fine settimana vissuto in Stiria, soprattutto non impedisce a Galli di mantenere il comando della classifica provvisoria di un campionato. "Siamo molto soddisfatti per il potenziale espresso anche nel corso di questa seconda uscita stagionale – ha spiegato il direttore sportivo modenese Giannetta – Galli è stato superlativo in gara 1, peccato per come sia andata a finire gara 2, quando è stato tradito da un eccesso di generosità mentre stava spingendo per cercare di recuperare terreno. Adesso guardiamo già avanti alla prossima tappa di Imola che per noi rappresenterà il circuito di casa e dove vogliamo assolutamente fare bene. Come sempre un grande ringraziamento va a tutto lo staff del team per il lavoro svolto, a Galli e a tutti i nostri partner per il prezioso supporto".

Buone prestazioni anche dai piloti di rally giallo – blu: al Rally dell’Adriatico, valevole per il Campionato Italiano Terra e per la Coppa Rally di Zona Emilia Romagna, i modenesi Cristian Gherardi e Luigi Ragnacci hanno conquistato un buon secondo posto di classe a bordo di una Peugeot 208, mentre al Rally degli Abeti, in provincia di Pistoia, il prignanese Riccardo Verbilli in coppia con Valentina Pasini ha vinto la propria categoria al debutto su una Renault Clio RS.

Giampaolo Grimaldi