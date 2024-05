Ginnastica: a cesena. Mingo sale sul podio. Rubano fa esperienza

A Cesena le Allieve Gold sono state protagoniste nei campionati nazionali. Crystal Mingo, pur non al massimo della forma, centra il podio nella seconda prova del programma avanzato. Esegue una bella prestazione alla trave dove porta elementi nuovi che le valgono il primo punteggio e con il terzo posto in gara sale sul gradino più basso anche nella classifica di campionato regionale, valido per la qualificazione alla finale nazionale. Gilda Rubano esegue alcuni errori che compromettono il risultato acquisendo preziosa esperienza. Alice Alboresi chiude una gara solida dimostrando di saper mantenere la concentrazione nonostante la giovane età. Marissa Barbato sperimenta il campo Gold per la prima volta pagando in termini di punteggio questo difficile passaggio però con margini di miglioramento evidenti.