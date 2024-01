Ginnastica: ai giochi del mediterraneo. Due ori per Chiara Puosi della Motto

Doppia medaglia d’oro per Chiara Puosi. La talentuosa ginnasta della Raffaello Motto è salita due volte sul gradino più alto del podio al Comegym, i Giochi del Mediterraneo dedicati alle categorie giovanili di ritmica e artistica andati in scena alla Fiera di Rimini, nella cornice del Ginnastica in Festa. Puosi ha fatto parte del quartetto azzurro che si è aggiudicato la gara a squadre (assieme a lei le compagne Asia Fedele, Sasha Mukina e Gaia Mancini) totalizzando 30,100 punti al cerchio e 29,000 al nastro. Al trionfo di gruppo ha fatto seguito quello nella finale di specialità: la ginnasta viareggina si è infatti imposta al cerchio con 30,400 punti, precedendo l’egiziana Alia Ahmed. Si è rivelata dunque un notevole successo questa ennesima esperienza internazionale per Puosi. “Chiara sta vivendo una fase di crescita sotto ogni aspetto”, dice la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri.