Ginnastica. Altre tre medaglie per Sofia Raffaeli

Dopo il magnifico argento di sabato nella Cross Battle ieri nell’ultima giornata degli European Cup di ginnastica ritmica che si sono svolti nel fine settimana a Baku, Sofia Raffaeli conquista tre medaglie (oro, argento, bronzo e un quarto posto che grida vendetta). Dopo le qualifiche e le Cross Battle dei giorni scorsi, Junior, Senior e gruppi, le finali per attrezzo. La fabrianese Raffaeli ha rappresentato l’Italia in tutte e quattro le finali di specialità Senior, a partire dal cerchio. Un esercizio praticamente impeccabile con un’esibizione che ha incantato giuria e pubblico, che le è valsa 35.050 punti, conquistando una fantastica medaglia d’oro. Dietro Raffaeli, seconda la bulgara Boryana Kaleyn con 33.600 e terza la cipriota Vera Tugolukova con 33.100. Alla finale alla palla l’agente delle Fiamme Oro è scesa in pedana per penultima e ha eseguito un ottimo esercizio. Purtroppo, una caduta sulla sgambata non le ha permesso di superare il 33.750, che le è valso il quarto posto. La gara è stata vinta da Boryana Kaleyn (Bulgaria) con 34.350, dietro di lei Christina Dragan (Romania) con 34.150 seconda e Daniela Munits (Israele) con 33.850. Dalla finale alle clavette ci si aspettava l’ennesima vittoria, invece alcune imperfezioni hanno relegato Raffaeli al secondo posto davanti a Vera Tugolukova ma dietro alla Nikolova, che ha conquistato il suo secondo oro in questa manifestazione. Nell’ultima finale di specialità Senior al nastro, Raffaeli conquista la terza medaglia, stavolta di bronzo, con un ottimo esercizio con solo qualche recupero sapientemente portato a termine. Oro per la bulgara Boryana Kaleyn con 32.950, argento per Vera Tugolukova con 32.350. Nella categoria Junior l’altra fabrianese Anna Piergentili nella finale alla palla è incappata in una perdita fuori pedana e ha concluso la gara ottenendo un buon sesto posto con il punteggio di 26.650. La gara è stata vinta dall’israeliana Sumkin (32.400). Sul podio seconda l’azera Bahadirova, terza la bulgara Magdalena Valkova.

Angelo Campioni