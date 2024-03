Ginnastica artistica. A Ravenna tappa dei campionati nazionali

Ravenna ospita per il secondo anno consecutivo il massimo campionato a squadre di ginnastica artistica. Appuntamento il 6 e 7 aprile al Pala de Andrè con la terza e ultima tappa dei campionati nazionali di serie A1, A2 e B maschili e femminili, decisiva per ammettere le migliori sei società alle Final Six in programma ad aprile a Firenze. Sarà la prova generale in vista del campionato europeo a Rimini il 24/25 aprile. L’evento sarà organizzato dell’Edera Ravenna, scelta dalla Federazione Italiana Ginnastica dopo il successo dell’edizione 2023. "Siamo orgogliosi che la federazione ci abbia assegnato nuovamente questo evento, dicendoci che era stata molto soddisfatta di come avevamo lavorato lo scorso anno", spiega Simona Andrini, direttrice tecnica dell’Edera e responsabile sezione artistica. Al Pala de Andrè arriveranno circa 600 atleti di 72 società.

Luca Del Favero