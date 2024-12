Ginnastica artistica: applausi a caorle per la Ritmix San Lazzaro del presidente fantuzzi. La piccola Vittoria Sardo si mette in luce e conquista un bronzo che vale doppio

Una medaglia di bronzo storica per la Ritmix San Lazzaro, la società di ginnastica artistica che brilla nella specialità Gold dopo aver stravinto sia i regionali sia gli interregionali.

La firma sul terzo posto è di Vittoria Sardo, nella specialità della palla. Con determinazione, talento e un esercizio impeccabile, Vittoria si distingue tra le migliori d’Italia, portando a casa una medaglia che resterà nella storia della società. Dopo otto anni di attività, la Ritmix San Lazzaro dimostra di avere tutte le carte in regola per puntare ancora più in alto, sia nel settore agonistico sia nella gestione dei corsi base.

Il bronzo rappresenta un passo importante per una realtà come quella di San Lazzaro, che ha fatto della passione e della dedizione i suoi punti di forza. Risultato che vale doppio anche alla luce del problema dell’impiantistica. Una struttura ad hoc consentirebbe non solo alle atlete di tagliare nuovi traguardi, ma offrirebbe anche l’opportunità di organizzare eventi, sul territorio, coinvolgendo così la comunità e promuovendo i valori dello sport.

Tornando al podio, va ricordato come il bronzo sia arrivato nella prova di Caorle, e che la protagonista assoluta di Vittoria Sardo, 10 anni, che si allena nel complesso della Ritmix da quando ne aveva sei. Detto che la palestra è stata aperta nell’ormai lontano 2016 – il sogno, appunto, è quello di crescere ancora –, il presidente della società è Fabio Fantuzzi, mentre la responsabile tecnica è Magda Tyrna.