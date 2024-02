Ginnastica artistica. Bella prestazione del team biancoverde. Due argenti e due bronzi a Montevarchi

Pioggia di medaglie per la sezione Ginnastica Artistica della Polisportiva Mens Sana 1871 alla prima prova individuale regionale Silver LA3 Base, che si è tenuta nei giorni scorsi a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Le giovanissime biancoverdi si sono rese protagoniste di una brillante prestazione portando a casa complessivamente due medaglie d’argento e due di bronzo. A eseguire gli esercizi sono state Elena Greco, Ginevra Corti, Sofia Mori, Vittoria Nucci e Guendalina Ujka. Una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871 che si conferma un’eccellenza assoluta a livello nazionale in questa disciplina. Per la categoria A1 sono state Elena Greco e Ginevra Corti a conquistare una medaglia d’argento e una di bronzo. Le ragazze hanno eseguito i loro esercizi alla trave e al corpo libero mantenendo una grande concentrazione e terminando la prestazione senza cadute. Bene anche la compagna di squadra, Sofia Mori, che si guadagna un ottimo quarto posto, ad un passo dal podio. Nella categoria A2 è invece Vittoria Nucci a conquistare il secondo gradino del podio, con un esercizio impeccabile al corpo libero ed eseguendo delle ottime manovre alla trave. Nonostante la caduta alla trave, la freddezza di Guendalina Ujka le ha permesso di riscattarsi con un esercizio al corpo libero impeccabile, suscitando il parere favorevole della giuria. Una prestazione degna di una professionista che le ha fatto valere una ottima medaglia di bronzo. Una giornata di grandi soddisfazioni per le giovanissime atlete che, per l’occasione, sono state seguite dalle allenatrici Cristina Indrei, Serena Pantani, Massimo Imbergamo e Martina Centini.