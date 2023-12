Ginnastica Artistica - Campionato Nazionale. Oro per le lughesi. Bellosi e Feriozzi

Ottimi risultati per la Ginnastica Artistica Lugo in occasione dell’edizione invernale del Campionato Nazionale Fgi disputatosi dal 7 al 10 dicembre preso il quartiere fieristico di Rimini. Per la sezione di ginnastica ritmica Nicole Bellosi ha conquistato l’oro nelle specialità cerchio e clavette e argento ‘all around’ per la categoria Silver LD J1.

A salire sul gradino più alto del podio, in questo caso nella specialità fune e bronzo ‘all around’ per la categoria Silver LB J1, è stata anche Jasmine Feriozzi. Medaglia d’argento poi per Caterina Bordini nella specialità palla e bronzo ‘all around’ per la categoria Silver LB2 S1.

Eccellenti risultati anche per le ginnaste Beatrice Matteucci, classificatasi quarta al cerchio per la categorie LE S2, e per Aurora Montanari e Gloria Gordini, entrambe posizionate nelle prime dieci ginnaste d’Italia per le rispettive categorie Silver LA. Ottime notizie anche per le atlete della sezione parkour femminile: Veronica Malara e Carolina Facchini si sono laureate campionesse nazionali rispettivamente per la categoria A1 Speed e per la categoria A2 Speed, mentre Ginevra Braghittoni è la neo vice campionessa nazionale sempre per la categoria A2 Speed.

Passando alla sezione parkour maschile spicca gli argenti di Francesco Zanotti (cat. J3 Freestyle) e di Francesco Poli (cat. SB Freestyle) e i bronzi di Pietro Bordini (cat. J1 Freestyle e Speed), Luca Dall’Osso (cat. SB Speed) e Pietro Mattarella (cat. J3 Flow Contest).

Da segnalare inoltre le belle performance degli atleti Matteo Costa (J3) e Lorenzo Andraghetti (A3), quarti nelle rispettive categorie nella gara Speed. Insomma, quello di Rimini è stato un fine settimana da ricordare per la Ginnastica Artistica Lugo.

Lu.Sca.