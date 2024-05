GINNASTICA ARTISTICA. Finali scudetto:. Sofia Tonelli oggi in pedana

Ci sarà anche un po’ di Empoli alle Final Six scudetto di Serie A1 di ginnastica artistica, in scena oggi e domani al Palazzo Wanny di Firenze. In pedana scenderà infatti anche l’atleta empolese Sofia Tonelli (nella foto insieme a Silvia Ulivieri, ex allenatrice alla Saltavanti Empoli), cresciuta nella società Saltavanti Empoli ed oggi in forza all’Accademia Nazionale di Ginnastica Artistica di Brescia, da dove è in prestito all’Artistica ’81 Trieste. Le avversarie nel girone A saranno Ginnastica Civitavecchia e Libertas Vercelli. Accederanno alla finalissima le vincitrici dei due gironi e la miglior seconda.