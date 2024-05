Ginnastica artistica: grande risultato per l’atleta della Montesport alle finali nazionali di Riccione. L’exploit di Vittoria Guerrini: è settima in Italia

Miglior prestazione stagionale e piazzamento tra le migliori ginnaste italiane della sua categoria. L’exploit è riuscito alla giovane atleta della Montesport Montespertoli Vittoria Guerrini, capace di classificarsi al settimo posto assoluto nelle finali nazionali del campionato Gold Allieve, andate in scena a Riccione. Dopo essersi guadagnata l’accesso alla finale per la fascia A2 (classe 2014) con l’undicesima posizione, grazie a un elevato programma tecnico e a una buona gara, nella finalissima Vittoria Guerrini svolge la sua miglior prova di tutta la stagione, migliorandosi di ben due punti rispetto alla qualifica (90,800) ed entrando così nella top-ten ‘tricolore’. A volteggio fa registrare la seconda miglior prestazione assoluta con 19,600 punti, mentre a parallele ottiene un buon 18,000, a trave un 16,600 e a corpo libero un 17,750, chiudendo con il 18,850 a cinghietti. Oltre a lei sono scese in pedana anche Danae Caramelli e MariaSole Giannozzi, entrambe alla loro prima esperienza nazionale Gold e infatti l’emozione si è fatta un po’ sentire, soprattutto al primo attrezzo, la trave, da sempre quello più ostico.

Tutte e due le portacolori della Montesport terminano comunque la propria gara con delle ottime esecuzioni alle parallele e ai cinghietti, denotando grandi miglioramenti rispetto alle precedenti performance. Sicuramente un ottimo punto di partenza per i futuri impegni. Infine, tra le più grandi una penalizzazione nel programma ‘base’, molto complesso per alcuni aspetti, costa la qualificazione alla finalissima a Vittoria Pucci, che con grinta e serenità ha comunque eseguito delle belle prove.

Nello specifico da sottolineare il punteggio ottenuto all’attrezzo cinghietti, uno dei migliori della giornata di qualificazione. Inevitabile grande soddisfazione, quindi, oltre che per le atlete anche per le istruttrici Martina Ciambotti ed Eleonora Nistri, che con impegno e passione hanno guidato le proprie allieve a competere con le migliori ginnaste d’Italia.