Ginnastica Artistica. Kovtun campione d’Europa. Esulta con lui la Pgf Ferrara

A Rimini è in corso di svolgimento il primo atto del Campionato Europeo di Ginnastica Artistica, quello dedicato ai maschi, e a Ferrara si tifa azzurro e anche, immancabilmente, per il palestrino Illia Kovtun, stella ucraina da quattro anni portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara per il Campionato Italiano a squadre. Ieri le finali, dove Kovtun si presentava da leader alle

parallele e alla sbarra dopo due spettacolari prove nel concorso generale di mercoledì dove, purtroppo, è arrivato solo il 6° posto All-Around, un risultato al disotto delle aspettative, sporcato dalla prova al corpo libero.

Parallele e sbarra sono le ultime due prove delle sei previste e alla finale hanno accesso i migliori otto delle qualifiche, per un programma serrato che in poco più di un ora vede lo svolgimento delle due finali, premiazione compresa. Si comincia alla sbarra dove l’ucraino apre la gara facendo registrare un roboante 15.633, punteggio inarrivabile che alla fine lo porta a chiudere quasi un punto sopra al secondo, il cipriota Marios Georgiou, il vincitore della prova All-Around. C’è giusto il tempo di assaporare l’oro, di vedere le prime prove dei colleghi e poi è nuovamente volta di volteggiare, questa volta su di un “legno” solo, quello della sbarra. Il punteggio si “ferma” 14.600: è oro di nuovo, è bis europeo per Kovtun! Si fa festa a Ferrara dunque, aspettando i prossimi appuntamenti della Pgf.