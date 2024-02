Ginnastica Artistica. Pgf, nuove divise per la serie A1. Il Castello Estense sul petto

Presentata ufficialmente la nuova divisa da gara della Palestra Ginnastica per il campionato italiano di Serie A1 di ginnastica artistica maschile, con la novità dello skyline del Castello Estense sul petto dei palestrini, un omaggio alla città alla quale la società è legata a doppio filo, identificandola non solo come entità sportiva, ma come vero e proprio elementi di storia, cultura e socialità della nostra città.

La Palestra Ginnastica Ferrara è da sempre una istituzione del territorio, ambasciatrice della "ferraresità" in ogni luogo in cui i suoi atleti siano pronti a competere, ogni volta che i club arrivano nella nostra città per partecipare ad eventi sportivi di varia natura e ogni qual volta il suo nome venga evocato ricordando così chiaramente la sua provenienza. La scritta “Ferrara”, a grandi lettere maiuscole sul petto, ha caratterizzato per anni le divise storiche, abitudine poi andata in disuso e oggi ripresa, non a parole ma con la scelta dell’inserimento grafico del monumento più rappresentativo della nostra città, il Castello di San Michele. Altro elemento imprescindibile sulla divisa è lo scudetto sociale, che riporta con fierezza l’anno di fondazione, il 1879, e la Stella d’Oro che simboleggia il, riconoscimento ai meriti sportivi conferita alla Pgf dal Coni già nel 1968. mL’esordio della squadra con la nuova divisa è previsto durante la seconda prova del campionato, ad Ancona sabato 24 febbraio.