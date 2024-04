Ginnastica artistica. Pieve Fosciana debutta bene a Grosseto. Prova brillante per il club ai regionali "Csen»

In bella evidenza a Grosseto, nella prima tappa del campionato regionale di ginnastica artistica - Centro sportivo educativo nazionale (Csen) per le trentatré giovanissime atlete della Ginnastica artistica Lumberjack di Pieve Fosciana che si sono confrontate con altre duecento atlete, provenienti da ogni angolo della Toscana.

"Da sottolineare – spiega il vicepresidente Andrea Tolaini – che, in gara, è sceso anche il primo ginnasta maschile garfagnino della storia, Francesco Pieri, veramente un ragazzo coraggioso per aver intrapreso un percorso del genere nella nostra valle. Insieme a lui anche Giacomo Margarita. Il nostro intento è anche quello di diffondere la ginnastica artistica a livello maschile".

Insomma, un inizio di stagione con il botto per la giovane società garfagnina che, confrontandosi con società di grande esperienza e tradizione, ha conquistato diversi podi. Primo posto e medaglia d’oro nella categoria "Junior B" per la squadra garfagnina composta da Rebecca Raffaelli, Elisabetta Verdigi, Emma Giannasi. Terzo posto nella categoria "Esordienti" per la squadra "A", composta da Bianca Mori, Gaia Tolaini, Viola Cia, Linda Comparini, Adele Lucchesi. Terzo posto nella categoria "Junior A" con Giada Pennacchi, Sofia Ceccarelli, Elisa Toni, Sofia Mariani, Desiree Orsetti. Poi quarto posto "Esordienti" squadra "B" con: Adele Tolaini, Diletta Bertucci, Isabel Bechelli, Camilla Coquio. Quinto posto per le "Allieve B" con la squadra "A" (Mia Grassi, Viola Giuntini, Delia Bravi). Sesto posto per le "Allieve B" squadra "B" formata da Layla Pioli, Laura Pecchi, Diletta Fantoni.

Per la categoria "Allieve A", sesto posto per la squadra "A" (Greta Marchiò, Daenerys Onesti, Marta Giannasi, Annalisa Pieroni). Infine settimo posto, tra le "Allieve A", con la squadra "B", composta da Amelia Turri, Sveva Landi, Anna Rocchiccioli, Sofia Franchi, Linda Ferrari.

In campo maschile brillante quarto posto per Francesco Pieri. "È da sottolineare – spiega con soddisfazione Andrea Tolaini – che le nostre giovanissime ragazze praticano questo sport da appena un anno e mezzo ed erano alla loro prima vera competizione ufficiale. Hanno dimostrato di avere un gran carattere e di tenere testa alle emozioni che una gara può riservare. Tutto il direttivo, gli allenatori e i collaboratori sono pieni d’orgoglio per i successi ottenuti e sottolineano che la vera vittoria della giornata è stato vedere, da parte delle proprie ginnaste, un forte spirito di squadra e di solidarietà tra le ragazze".

Dino Magistrelli