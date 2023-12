Ginnastica artistica. Un Arcobaleno ricco di medaglie

Titoli nazionali nelle varie categorie agonistiche e piazzamenti di prestigio, arrivati in una manifestazione con in gara alcune delle migliori giovani ginnaste italiane. Questi i risultati che l’Arcobaleno ha ottenuto, per quel che riguarda la sezione della ginnastica artistica, nell’ambita dell’edizione invernale di "Ginnastica in Festa" a Rimini. I migliori riscontri sono arrivati da Giulia Nannini e Costanza Taddeucci, confermatesi campionesse italiane nella categoria "LA senior 1", e da Eleonora Carelli e Sofia Manetta, salite sul gradino più alto del podio fra le "LA J2". Da segnalare poi un tris di argenti: Marta Sottili e Federica Ricci nella LA J2, Serena Manetta e Viola Mannias fra le "LA JX" e Sofia Vettori e Lisa Moriconi tra le "LB JX". Bronzo invece per Alice e Sofia Paperini, terze tra le LA JX". Alla kermesse hanno, infine, partecipato anche Gioella Kabetaj, Azzurra Mosconi, Sofia Papucci, Elena Barenghi, Rebecca Galeotti e Gemma Vieri, allenate da Claudia Carmagnini, Elisa Capoccetti e Marta Poggini.