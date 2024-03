Ginnastica. Cervia punta l’A1 La Cervia Ginnastica e Sport si prepara per la decisiva tappa del campionato italiano di ginnastica ritmica. In lizza per la promozione in serie A1, la squadra cervese dovrà dare il massimo ad Ancona per centrare l'obiettivo. La Faber Fabriano è già sicura della partecipazione alla Final Six.