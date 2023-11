Ginnastica

Sofia Sicignano si conferma regina dell’Happy Cup. La talentuosa atleta della Raffaello Motto si è infatti imposta per il secondo anno consecutivo nel concorso generale del torneo internazionale disputato a Gand, in Belgio. Grazie a una sequenza di esibizioni di altissimo livello, particolarmente apprezzate da pubblico e giuria, Sicignano ha totalizzato 121.150 punti, precedendo le francesi Millet e Ramonatxo. Al successo nell all-around si aggiungono quelle in tre finali di specialità sulle quattro in programma: la campionessa della società viareggina è salita sul gradino più alto del podio al cerchio (32.200 punti), alla palla (30.900) e alle clavette (30.500), piazzandosi inoltre seconda al nastro (29.800).

Un bilancio complessivo di quattro ori e un argento che confermano una volta di più il valore di Sicignano, elegante ed efficace con i nuovi esercizi già mostrati in occasione dei campionati regionali e delle prove di Zona Tecnica. In Belgio è stata seguita dall’allenatrice Francesca Cupisti, che come la direttrice tecnica Donatella Lazzeri, l’insegnante di danza Beatrice Paoleschi e la coach Silvia Nicolini sta contribuendo in modo determinante alla crescita di Sicignano, sempre più atleta di spessore internazionale.

“Queste cinque medaglie, di cui quattro d’oro, non possono che essere un motivo di orgoglio e soddisfazione per la società che da anni sta lavorando per portarla al massimo del suo potenziale, che è davvero enorme. Ci tengo a ringraziare anche la giudice Isabella Zunino Reggio che ci ha accompagnato in questa competizione così rilevante”, commenta Donatella Lazzeri.