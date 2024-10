Motori. Go kart, il capolavoro di Smaldone. Che tris nel Kzr Championship 2024

Matteo Smaldone questa volta l’ha fatta davvero grossa. Dopo il titolo tricolore messo in bacheca da outsider assoluto nel 2023, il pilota 22enne nato a Sassuolo ma maranellese doc, non solo si è confermato alla guida del suo go kart, ma ha addirittura ha calato uno straordinario tris nel ’Kzr Championship 2024’, mettendo in bacheca il titolo della categoria Rotax Sport, quello assoluto (che mette insieme le varie categorie) e anche quello di squadra con il suo team ’M.A.S. Turbo Team’. Un successo che Smaldone ha costruito con una grande stagione in cui nelle 7 gare cominciate a febbraio con il primo Gp di Latina ha conquistato 4 vittorie, due secondi posti e un quarto posto. La corsa in vetta è stata praticamente solitaria nei primi 5 circuiti (Latina, Trevi, Pomposa, Corridonia e Arce) in cui il rivale più accreditato, il laziale Valerio Silvestri, è stato tenuto a distanza di sicurezza.

Poi a Cremona, nella penultima prova, il maranellese ha vissuto una giornata storta chiudendo al 4° posto e subendo il sorpasso di Silvestri, capace di vincere la prova lombarda e portarsi a +7 in classifica generale a un solo gran premio dalla fine del campionato. A Ortona però Smaldone ha fatto vedere le sue qualità sfoderando una grande gara nelle tre manches: nella prima è arrivato secondo dietro a Silvestri, mentre nelle altre due ha conquistato due successi che gli hanno permesso di rosicchiare 10 punti al rivale, chiudendo a quota 474 punti, 3 in più rispetto al suo avversario, mentre in terza piazza si è piazzato Aldo Ottavio Nappa. A impreziosire il successo di categoria è arrivato quello più atteso, il trionfo nell’assoluto (sempre davanti a Silvestri) e quello di squadra con il team M.A.S. Turbo Team che con 1005 punti ha preceduto di 42 lunghezze il Ricchi’s Course Team. Al fianco di Matteo in questi anni c’è sempre stato il papà Rocco (i due in foto), originario di Calvello (Potenza), ma ormai a Maranello dal 1980.

"Dopo Cremona sembrava che fosse sfumato tutto – le sue parole –, ma Matteo non ha mai mollato e a Ortona ha sfoderato una giornata perfetta che lo ha ripagato di tutte le fatiche di questi anni. Rispetto all’anno scorso, quando ha vinto da outsider in mezzo a tanti professionisti, tutti lo aspettavano al varco ma ha retto bene alle pressioni. Siamo tutti fieri di lui, a questa passione sta dedicando ogni goccia di sudore e tempo libero. Praticamente vive in tuta, dal mattino alla sera alla carrozzeria Zanasi di Maranello, poi mette quella da go kart. Sarebbe bello che qualcuno ci desse una mano a livello di sponsor, perché al momento stiamo tirando avanti con le nostre forze", conclude il papà di Matteo Smaldone.

Davide Setti