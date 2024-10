"Continental Cup». Follonica, che beffa

Follonica, peccato. La squadra di Silva si inchina allo Sporting Lisbona (5-4 il finale), nella semifinale di "Continental Cup", solo al secondo supplementare dopo un match gagliardo e giocato alla pari con la corazzata Campione d’Europa. Pronti via e lo Sporting va avanti di due gol grazie alle reti di Perez e Bridge. Ma il Follonica non molla e Marco Pagnini fa 2-1 con un bel tiro da fuori. Girao "stoppa" Banini (due volte) su tiro diretto e Magalhães aumenta il vantaggio. Montigel riporta sotto il Follonica. Francesco Banini firma il pari e su tiro diretto porta in vantaggio i maremmani. Barozzi sale in cattedra (due tiri diretti parati) e Francesco Banini fallisce la rete che poteva portare a due il vantaggio su tiro diretto. Barozzi poi nulla può sulla staffilata di Bridge che fissa il pari. Nel secondo supplementare è Verona con un "missile" sul primo palo a firmare la rete che vale la finale. "Nel primo tempo – ha detto Fernando Montigel – lo Sporting ha messo in pista un grande ritmo, ma siamo rimasti sempre in vita. Alla fine la differenza l’ha fatta solo la parte fisica. Hanno giocatori di ottimo livello e soprattutto sono 8. Noi avevamo un ragazzo di 17 anni alla prima esperienza, ma siamo orgogliosi della partita che abbiamo fatto. Continueremo a lavorare così per rimanere nelle zone nobili della classifica". Follonica: Barozzi (Mugnaini); D. Banini, F. Banini (2), M. Pagnini (1), F. Pagnini, Montigel (1), Thiel, Bracali. All. Silva.