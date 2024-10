Trasmissione fortunata. La promessa poi mantenuta al Bar Carlino: "Vincerò per tutti»

L’aveva promesso a Bar Carlino, avrebbe cercato di vincere il titolo europeo per dare speranza e sollievo a una città ferita e così è stato. Pamela Malvina Noutcho Sawa (nella foto Schicchi) si è laureata campionessa dei pesi leggeri del Vecchio Continente, superando Nina Pavlovic in un’Unipol Arena deserta.

Il 22 ottobre il suo intervento al consueto appuntamento prepartita al Bar Pasticceria Neri di via Saragozza in occasione delle sfide di Champions League del Bologna, un momento che avrebbe dovuto essere una celebrazione della campionessa in vista dell’importante match e che è stato anche un confronto su ciò che i bolognesi stanno affrontando con questa alluvione. Malvina ha più volte sottolineato il legame con la città che considera la sua casa e con una comunità che la ritiene un esempio e un simbolo, specialmente alla Bolognina, dove ha sede la palestra dove si allena seguendo i consigli di Alessandro Danè. Vinta la timidezza iniziale, la pugile-infermiera si era intrattenuta con i presenti, affrontando anche le difficoltà del ruolo di infermiera, sempre con il sorriso sul volto.

Una partecipazione a Bar Carlino che a quanto pare ha portato fortuna alla trentaduenne che ha coronato il suo sogno e aggiunto un altro titolo alla sua carriera in rapidissima ascesa: basti pensare che in 3 anni è passata dal titolo italiano dilettanti alla doppia cintura europea, Ebu Silver e di categoria principale. Chissà che la prossima volta che Malvina interverrà a Bar Carlino, nella speranza di vivere più notti europee in rossoblù, non possa annunciare una nuova sfida: con il successo di ieri si alzano anche le quotazioni per un match intercontinentale e per l’ascesa al titolo mondiale di categoria.