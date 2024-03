Ginnastica, domani e domenica sfida fra i team di serie A1, A2 e B. Le star della ritmica al Palafiera

Nelle giornate di domani e domenica all’Unieuro Arena di Forlì va in scena la seconda prova del campionato di ginnastica ritmica. Fra le protagoniste ci sarà anche la squadra forlivese padrona di casa, la Gymnica 96, reduce dalla conquista della massima categoria dopo un triennio 2019-2022 nelle serie minori.

In gara le atlete che partecipano alle serie A1, A2 e B in questa seconda tappa delle quattro totali della stagione 2023-2024. Il programma prevede quindi tre livelli di competizione: dalle ore 15 alle 21 di domani spazio alla A1 e A2, in cui saranno presenti campionesse reduci da Olimpiadi o Mondiali come Darja Varfolomeev e Margarita Kolosov. Domenica invece andrà in scena la serie B, senza la partecipazione di atlete straniere.

Presenze attesissime infine anche quelle di Sofia Raffaeli (nella foto), stella azzurra nominata miglior sportiva del 2023, e la sempre fortissima Milena Baldassari, ravennate cresciuta sportivamente proprio nella Gymnica 96. L’evento sarà interamente trasmesso in diretta su La7D e vedrà una corposa partecipazione di pubblico e stampa.

Sergio Tomaselli