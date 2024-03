Ginnastica È azzurra la giovanissima Fucci

Grande soddisfazione per la Cervia Ginnastica che ha visto Margherita Fucci, classe 2009, vestire la maglia azzurra della nazionale Junior nel bilaterale di ginanastica ritmica tenutosi sabato a Desio contro la Francia. Una manifestazione che ha visto gareggiare la nazionale maggiore italiana, dove c’erano anche Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, e quella juniores, contro quella d’Oltralpe e a vincere sono state le azzurre. Per Margherita, messasi in luce vincendo i campionati italiani di ginnastica ritmica J2, è stata la prima convocazione nella nazionale Junior, ed ha potuto prendere parte all’evento che sancisce l’inizio ufficiale del percorso della Nazionale individuale Junior in preparazione al Campionato Europeo. L’esercizio alle clavette della ravennate è stato valutato dalla giuria Internazionale con 29.250 punti (punteggio più alto fra le 12 junior in gara) ed ha permesso alla squadra composta anche da Fulignati, Di Giorgio, Piergentili, di salire sul gradino più alto del podio.