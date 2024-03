Ginnastica. Esulta Cervia, la promozione in A1 è cosa fatta

Il sogno è diventato realtà. La Cervia Ginnastica e Sport ha conquistato una storica promozione in serie A1 e lo ha fatto nella maniera più bella, vincendo l’ultima tappa del campionato italiano di ginnastica ritmica disputatosi a Chieti sabato scorso con il punteggio di 120,200, il più alto ottenuto da una società nelle tre prove. Le cervesi sono state perfette con le quattro atlete scese in pedana, che hanno ottenuto ottimi punteggi: 33,800 punti al cerchio con l’ucraina Polina Horodnycha, 30,500 alla palla con Margherita Fucci e 27,750 alla palla Caterina Maltoni e 28,150 alle clavette con Allegra Jakic. Cervia ha chiuso al primo posto nella tappa abruzzese davanti ad Albachiara Lucca con 117,350 e all’Opera Roma con 115,200 ed è arrivata seconda nella classifica generale con 78 punti dietro alla Terranuova Torino con 81, pure lei promossa.

"Le ragazze sono state fantastiche e perfette – afferma Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko –. Hanno eseguito quattro esercizi in maniera splendida e hanno ottenuto il miglior punteggio societario del campionato. Quando è stato comunicato il punteggio di Allegra, l’ultima ad esibirsi, e abbiamo saputo che eravamo state promosse, siamo esplose in un urlo liberatorio e abbiamo festeggiato. Le ragazze si meritano questa soddisfazione. Oltre al lavoro in palestra sono state sempre insieme anche fuori creando grande unione e inoltre abbiamo avuto la fortuna di avere per tutta la settimana anche Polina. Determinanti sono state anche Giulia Capacci, Nicole Gramellini, Margherita Ravaioli che non sono scese in pedana a Chieti, perché tutte e sette le componenti della squadra hanno dato il massimo per questo grande obiettivo". L’A1 sarà una nuova grande avventura, arrivata tra l’altro dopo due soli anni di A2.

"Non dico che puntassimo alla promozione, ma eravamo comunque preparate al campionato, sapendo a che cosa andavamo incontro ed infatti ci siamo fatte trovare pronte. Ora dobbiamo lavorare parecchio per la serie A1 e la disputeremo con tutte le atlete della nostra società a cui si aggiungerà la straniera. Avremo le ragazze di quest’anno e faremo crescere le giovani. Molte società prendono in prestito ginnaste per la serie A1 e A2, ma noi le abbiamo tutte in casa ed è un grande vanto per tutti noi". In serie A1 la Ginnastica Fabriano di Milena Baldassarri (che ha ottenuto 33.900 alle clavette) e di Sofia Raffaeli, si è aggiudicata anche la terza tappa con 127.900 punti seguita dall’ Udinese con 127.700 e dalla Raffaello Motto Viareggio con 127.150. Le tre società si qualificano alla Final Six di Torino del 6/7 aprile insieme a San Giorgio 79 Desio, Armonia d’Abruzzo e Forza e Coraggio Milano, dove in palio ci sarà il titolo italiano. Le marchigiane sono le grandi favorite per conquistare l’ottavo scudetto consecutivo.

Luca Del Favero