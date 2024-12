Ginnastica Fucecchio: bottino ricco a Rimini. Premiate quattro atlete, due le medaglie d’oro

Trasferta piena di soddisfazioni quella a Rimini per la Ginnastica Fucecchio, in occasione dei campionati Italiani di ginnastica artistica di Federazione. Due titoli tricolore, una medaglia d’argento e una di bronzo il bottino delle atlete bianconere. Partiamo da chi si è laureata campionessa italiana, ossia Sofia Taviani e Giorgia Gronchi. La prima ha trionfato nella categoria LC Base Junior 1 (60,600 i punti complessivi ottenuti a volteggio, parallele, trave e corpo libero), mentre la compagna di squadra ha sbaragliato la concorrenza nella categoria LD Base Senior 1 con 60,000 punti totali. Sul secondo gradino del podio è salita invece Caterina Bellucci nella categoria LC Avanzato Junior 1, mentre al terzo posto ha chiuso Sally Mazzucca nella categoria LB Base Allieva 2, alla sua prima partecipazione a una manifestazione nazionale. Soddisfatta l’allenatrice, Giulia Santini. "Non posso che essere contenta per questi risultati ottenuti – ha commentato – perché sono il frutto di tanto lavoro di squadra con tutte le allenatrici e le atlete di questa fantastica società. E ora al lavoro per i prossimi obiettivi".