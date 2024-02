Ginnastica. Il bis dei ragazzi della Motto. Ora sognano la promozione in A2

I ragazzi della Raffaello Motto concedono il bis. La formazione viareggina si aggiudica anche la seconda prova del campionato nazionale di serie B di ginnastica artistica disputata a Ancona, dopo quella di inizio febbraio a Montichiari.

Al PalaRossini, i giovani atleti guidati dai tecnici Gabriele e Leonardo Mattei collezionano complessivamente 148.550 punti, uno in più rispetto all’appuntamento precedente, riuscendo dunque ad esprimersi su standard elevatissimi: Marco Castellano (classe 2009), Andrea Cervelli (2007), Elia De Angeli (2007), Nicolò Martin (2008, in prestito dalla società Corpo Libero Gymnastic Team di Padova), Alessandro Salvadorini (2005) e Alessandro Salvati (2009) sono i protagonisti di questa nuova affermazione della Motto, in testa alla classifica generale del campionato con 296.150 punti, davanti a Anzio (293.600) e Mugello (291.150).

Una leadership che i talentuosi ginnasti della società viareggina saranno chiamati a difendere nella terza e ultima prova del campionato, in programma il 6 aprile a Ravenna: in palio c’è la promozione in A2.