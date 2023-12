Ginnastica. La Biancoverde cresce con Barboni, . Mingo, Frabboni, Gramolazzo e Belletti

Le ginnaste della Biancoverde, Alice Barboni, Crystal Mingo, Greta Frabboni, Bianca Gramolazzo, Ilaria Belletti e Marta Campioni, quest’ultima ferma per un risentimento alla caviglia, in collaborazione con Pianoro a Jesolo hanno preso parte alla finale nazionale a squadre Gold 2. La collaborazione tra le due società è iniziata dopo l’estate, per poi finire con la qualificazione alla finale nazionale a Jesolo. Le baby Biancoverdi pagano una caduta alla trave e tante piccole imperfezioni che le portano a concludere la prova in 26ª posizione. Con le titolari c’erano a bordo pedana, come riserve, tre piccole atlete nate nel 2015, Alice Alboresi, Rosa Maria Quitadamo e Gilda Rubano che gareggeranno come individualiste nella categoria Allieve 1.