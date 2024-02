Ginnastica. La Petrarca ancora al top. Boncompagni in vetrina La Ginnastica Petrarca si piazza al quarto posto nel campionato nazionale di serie B di ginnastica artistica maschile, ottenendo buoni punteggi in diversi attrezzi. Mattia Boncompagni si distingue con esercizi in cinque attrezzi. Leonardo Ercolani e Alberto Redaelli hanno ottenuto risultati positivi.