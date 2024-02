Ginnastica La Polisportiva Apuana protagonista. Anna De Angelis accede alle finali nazionali

La ginnasta Anna De Angelis ha staccato il pass per le finali nazionali del Torneo Gold Fgi riservate alle prime tre atlete classificate di ogni regione. La portacolori della Polisportiva Apuana di Carrara si è esibita nella categoria A1 a Terranuova Bracciolini nella seconda prova della fase regionale sia con l’esercizio a corpo libero che con quello alla palla. Nonostante qualche imprecisione di giornata, Anna è riuscita a mantenere il podio ottenuto nella prima prova di Rosignano, gara in cui aveva dimostrato pienamente il suo valore. La Polisportiva Apuana per la prima volta scenderà su una pedana nazionale Gold e la De Angelis avrà l’opportunità di confrontarsi con le migliori allieve del panorama italiano.

L’appuntamento è a Napoli. Sarà il Pala Vesuvio, infatti, ad ospitare dal 19 al 21 aprile questa importante manifestazione. Lo staff tecnico che segue la ginnasta, formato principalmente dalle giovani e competenti tecniche regionali Chiara Cacciatori e Giulia Guagni, si ritiene soddisfatto e lavora quotidianamente in vista dei prossimi impegni agonistici.

Gianluca Bondielli