Lo Zodiaco Ravenna si laurea campione d’Italia. Il successo è arrivato nel weekend ad Ancona dove si sono disputate le le finali nazionali del 2° Campionato d’Insieme Gold di ginnastica ritmica. La squadra composta da Emma Brandolini, Jasmin De La Caridad Medina, Bianca Parmigiani, Matilde Trogliero e Virginia Vinci ha vinto il titolo allieve 5 funi dopo essere approdata in terra marchigiana con il titolo regionale. Questo storico successo inserisce la società ravennate tra le più promettenti d’Italia, coronando un anno in cui la presenza delle sue ginnaste è stata costante in tutti gli appuntamenti più importanti e di più alto livello del calendario FGI. Orgogliose le istruttrici che seguono il settore gold Letizia Rossi, Valentina Graffiedi e Ludovica Pazzaglia.