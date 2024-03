Ginnastica ritmica: a maggio 2023 la società ha perso la sua palestra in via Isonzo. Gymnica, dall’alluvione alla salvezza in A2

Missione compiuta per la società forlivese Gymnica 96, che nell’ultima prova di campionato, disputata ad Ancona, ha conquistato la permanenza nel campionato di serie A2 di ginnastica ritmica, dopo la vittoria della scorsa serie B. Le ginnaste, guidate da Chiara Domeniconi, dopo un inizio difficile che le aveva viste nelle ultime posizioni, hanno conquistato un importante terzo posto nella tappa di casa, che le ha messe in condizione di ipotecare la salvezza. Le ragazze hanno poi completato l’opera conquistando un ottavo posto nell’ultima prova di Ancona.

La ginnasta ungherese Hanna Panna Wiesner ha voluto esserci nonostante un lieve infortunio. Le gemelle Martina e Sofia Minotti, pilastri della squadra, hanno portato in pedana esecuzioni di altissimo livello. Un ottimo esordio in serie A per Arianna Benini, Aurora Benedetti e Ginevra Finotto.

"Al nostro rientro in serie A non possiamo che essere orgogliosi della nostra squadra – dice un entusiasta Alessandro Fossi, presidente del sodalizio –. È stato un cammino lungo e difficile, dal Covid all’alluvione del maggio scorso, in cui abbiamo perso la palestra della Ginnastica voluta da Bruno Grandi in via Isonzo. Siamo stati bravi però a non perdere la fiducia e a credere nelle nostre ragazze. Un grande grazie soprattutto a Chiara Domeniconi e a tutto il suo staff: è solo grazie a loro se abbiamo dimostrato di meritare di restare in A2".