Undici vittorie, sei secondi posti e tre terzi, per un totale di 20 podi, per la Raffaello Motto nella terza prova individuale del campionato Individuale Silver di ginnastica ritmica riservata alle categorie LA, LB e LC che si è svolta nel week-end a San Leonardo in Treponzio (Lucca). Sul gradino più alto del podio sono salite Vittoria Vairo, Giulia Conte, Margherita Franzoni, Atena Bertini, Sveva Massai, Francesca Petri, Sara Frattacci, Aurora Saisi, Emma Sessa, Alice Marangon e Elisa Pastacaldi. Si sono classificate seconde Alice Belgrano, Lisa Giannotti, Mariagiulia Pratesi, Martina Lari, Chiara Del Fiorentino e Bianca Belluomini. Terzi posti per Ginevra Mottola, Viola Lari e Viola Farnesi. Oltre a loro, la prova ha visto impegnate altre ginnaste della società viareggina, che hanno chiuso non lontano dal podio: quarte Chiara Franciosi, Matilde Balbi e Daria Donchenko, quinte Imma Levato, Emma Orsi e Biancamaria Pratesi, sesta Chiara Calabrò, settima Viola Apuleo.

“Oltre al Gold, disponiamo di un settore Silver che ci sta regalando notevoli soddisfazioni sia in termini di numeri sia di risultati”, dice la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri.