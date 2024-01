GINNASTICA RITMICA. Girasole: argento per la Nigido nel torneo "Gold»

È iniziato il torneo "Gold Italia" della "Fgi", con la prima prova regionale a Rosignano Solvay. Presenti tutte le società toscane, con le loro migliori ginnaste, già pronte per partecipare ai vari campionati nazionali di serie "A", "B" e "C" ormai alle porte. La formula di questo torneo prevede una classifica finale data dalla somma dei due esercizi presentati.

La Ritmica Girasole ha presentato, nella categoria "Allieve 2", il suo gioiello, Gaia Nigido (foto), in pedana con la palla, che ha ottenuto subito un 22,600 incoraggiante per un esercizio ancora in costruzione, per poi esplodere con le clavette, giudicate con un buon 23,350. Con il totale di 45,950 la Nigido ha ottenuto un meritato secondo posto su ben quindici partecipanti e ha messo una seria ipoteca sul suo passaggio alla finale nazionale che si terrà nel mese di maggio prossimo.

Nella categoria "Seniores", piena zeppa di ginnaste protagoniste a livello nazionale e non solo, lo spettacolo non è mancato. Tutti gli esercizi presentati sono stati una vera delizia per chi ama questo sport. Il "totem" della Girasole, Rebecca Del Freo, ha ritrovato il sorriso con l’ esercizio al nastro, finalmente ben eseguito e premiato con un bel 22,400 che, sommato ai 22 delle clavette, l’hanno classificata al quattordicesimo posto generale.

Le allenatrici Chiara Conforti ed Alice Martinelli sono soddisfatte e già pronte a schierare anche le nuove leve per la seconda e decisiva prova che si terrà al "Palabarsacchi" di Viareggio nel marzo prossimo.