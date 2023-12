Ginnastica ritmica. Girasole brilla alle regionali

Girasole in evidenza a Piombino nella seconda prova regionale per rappresentative toscane. Nella prima categoria il team ha conquistato l’argento con la squadra "B", composta da Luiza Gjergii (prima al cerchio), Anna Petrocchi (prima alla fune), Gloria Matija (seconda al cerchio), Carolina D’Arcangelo (terza al cerchio) e Martina Duchetti. Nella stessa categoria la squadra "A" è sesta con Daliia Sycheva (terza al cerchio) e Giulia Belfiore (seconda alle clavette). In squadra anche Arianna Derchi e Benedetta Fattorini.

Nella "Miniprima" la squadra lucchese è quarta con Daniela Bernashevska (prima alla palla) e Matilde Fenili (terza alla palla); nel team anche Sara Di Giovanni e Elsa Casciani. In Seconda categoria Girasole sesta con Valeria Pacini (seconda al cerchio) ed Angelica Albano (seconda al nastro): in squadra anche Beatrice Gemignani, Elisa Tucci, Lavinia Arduini e Sofia Braconi. Nella quarta categoria, Girasole conquista il primo posto con le "Allieve" (Ylenia Caretti, Viktoria Bazhenova, Cecilia Porcella e Mya Castiglione) e bissa il primo posto con la "Juniores-Seniores" (Sonia Galli e Rebecca Del Freo).