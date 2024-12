Ginnastica ritmica. Gymnica, 9 medaglie. Allieve: Zagoret è campionessa

La passione e la dedizione delle giovani atlete della Gymnica96 sono davvero straordinarie, tanto che all’unica fase regionale dei campionati individuali – in vista delle finali nazionali che si terranno a Rimini a dicembre nella ‘Winter Edition’ –, le atlete del Livello LC1 hanno conquistato tutte il podio, portando in dote alla società forlivese ben 9 medaglie. Nella categoria Allieve Prima Fascia, Carolina Lotti ed Emma Bosi hanno rispettivamente ottenuto il secondo e il terzo posto. Anna Bravaccini ha chiuso al terzo posto nella categoria A4, mentre Valeria Zagoret ha trionfato nella categoria A3, conquistando il titolo di campionessa regionale.

Nel Livello LB1, la società ha schierato sei giovani ginnaste, molte delle quali alla loro prima esperienza in gara. Nonostante l’emozione iniziale, sono riuscite ad affrontare la competizione con grande determinazione. Sofia Satanassi e Polina Terletska si sono entrambe salite sul podio, conquistando rispettivamente l’argento e il bronzo. Le ultime a scendere in pedana sono state le ginnaste del Livello LE, con un programma particolarmente impegnativo. Nella categoria Allieve 3, Virginia Colombo ha ottenuto l’argento con tre esercizi impeccabili. Infine, nella categoria Allieve 4, Ginevra Rrushi e Arianna Magalotti si sono distinte, rispettivamente, come campionessa regionale e vice campionessa. Grande soddisfazione dai vertici di Gymnica, e un grande applauso "a tutte le atlete per il loro impegno e i risultati ottenuti".