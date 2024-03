Ginnastica ritmica Il Cgrs Massa brilla al campionato regionale. Rebecca, Viola e Sofia incantano il pubblico

Una pioggia di medaglie ha ripagato le atlete del Centro Ginnastica Ritmico Sportiva Massa nella seconda prova del campionato regionale individuale Silver Categoria Ld/ Le disputatasi a Montemurlo. La veterana Rebecca Toppetti (classe 2006) ha incantato il pubblico con una splendida esecuzione alla palla che le è valsa uno dei punteggi più alti della competizione; si è poi espressa in una coinvolgente prova alle clavette e in una magistrale prova al nastro. Con punteggi tra i più alti di tutta la giornata, è riuscita a conquistare il secondo gradino del podio a pochi decimi dalla prima classificata. "Rebecca è una ginnasta esperta e di altissimo valore tecnico – dice la sua allenatrice Tiziana Vené –. E’ dotata di classe ed eleganza innate, subito notate da quando a soli sette anni è arrivata in palestra nella sezione dei corsi. Proprio grazie ai nostri corsi sia a Massa che a Carrara riusciamo a selezionare e scoprire talenti anno dopo anno".

Una delle nuove promesse del Cgrs Massa è Viola Esposito. La giovane ginnasta della categoria Ld A3 ha eseguito due esercizi con fune e cerchio, ricchi di difficoltà e maestrie, salendo sul primo gradino del podio distanziando la seconda. "La precisione, la tecnica e l’espressività di Viola le sono valsi punteggi altissimi – sottolinea Francesca Biagini, altra sua allenatrice assieme ad Elena Conserva –. L’impegno che mette ogni giorno in palestra e le sue incredibili doti le permetteranno di conquistare tanti altri podi".

Sofia Andrici, infine, nella categoria Silver Ld Junior 3 ha presentato un programma di altissimo livello; un esercizio con il cerchio di nuova composizione e uno con la palla con molt difficoltà. Entrambi sono stati eseguiti con stile e precisione facendola concludere quinta dopo essere stata a lungo terza. Le insegnanti sono sicure che regalerà in futuro tante altre soddisfazioni.

