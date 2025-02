Ginnastica ritmica. La Baldassarri al "Premio Fedeltà»

Un altro nome di prestigio riceverà la sfinge d’ oro del premio "Fedeltà allo sport", il 3 giugno, al "Country Club" di Gragnano. Si tratta della più titolata ginnasta della ritmica italiana: Milena Baldassarri (foto). Aviere capo dell’Aeronautica militare, conosciuta in tutto il mondo per la sua eleganza, sarà acclamata al suo ingresso dalle sue fans della Gym Star Capannori e dalla schiera dei soci onorari che fortemente avevano fatto il suo nome per essere premiata in coincidenza del suo ritiro dall’ attività agonistica a soli 23 anni.

L’ atleta nel 2013 fu lanciata dalla Edera Ravenna, trasferendosi l’ anno successivo al Fabriano. In breve tempo in Nazionale seniores, vi è rimasta per un decennio, collezionando trofei in tutto il mondo. Fra le sue tante medaglie, quella d’ argento al nastro ai mondiali di Sofia nel 2018 e l’oro, con lo stesso attrezzo, al Grand Prix di Holon. Pilastro della Nazionale: 5 medaglie ai mondiali, due argenti e un bronzo ai campionati europei, 4 d’ oro in Coppa del Mondo, 12 titoli nazionali assoluti e tre italiani all-around. Da seniores ha vinto 16 tornei internazionali.