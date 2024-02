Ginnastica ritmica. Le farfalle della San Giorgio al quinto posto. E domani a Desio arrivano le atlete azzurre

Inizia con un promettente quinto posto il campionato di serie A1 ginnastica ritmica per la San Giorgio ’79 che conferma i progressi rispetto alla passata stagione e si candida per un posto alle Final Six. In questo senso fanno ben sperare i sei punti di margine sulla settima nella prima prova di Chieti, la Forza e Coraggio Milano. Ottimo l’apporto della tedesca Lada Pusch (33.200 alla palla), sopra i 30 anche Gaia Pozzi al nastro e Sasha Mukhina alle clavette. Ci va vicina (29.600 al cerchio) Giorgia Galli. Ha trionfato, come da pronostico, la Ginnastica Fabriano che si avvia alla conquista dell’ottavo scudetto di fila. E domani a Desio al PalaFitline saranno presenti le ginnaste più forti d’Italia per un allenamento di controllo tecnico con inizio alle 17.30. Tra loro ci sarà anche la campionessa del mondo 2022 e vice nel 2023 Sofia Raffaeli assieme all’altra azzurra medagliata ai mondiali Milena Baldassarri, entrambe in forza a Fabriano. Tra le convocate “sotto esame“ anche le sangiorgine Giorgia Galli e la juniores Giorgia Colombo. Sul tavolo di giuria, tra le altre, Elena Aliprandi. L’evento sarà aperto gratuitamente al pubblico per un massimo di 200 persone.

Ro.San.