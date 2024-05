Ginnastica ritmica: medaglie in ogni categoria. Massesi protagoniste nelle gare regionali

Il Centro Ginnastica Ritmico Sportiva di Massa è stato protagonista nelle ultime gare regionali. In particolare, a San Leonardo in Treponzio (Capannori), sono salite alla ribalta le due più piccole e promettenti ginnaste del centro nella categoria A1, Allieve di prima fascia. Aleesya Bonuccelli è arrivata prima tra gli applausi dopo le esecuzioni al corpo libero e alla palla, mentre Matilde Belli si è esibita a corpo libero e fune conquistando il terzo posto. Entrambe erano alle loro prime gare ma hanno messo in mostra grandi doti naturali che fanno ben sperare per il futuro. Nei gruppi Silver categoria LC1 è scesa in pedana Sofia Bertilorenzi, arrivata ai piedi del podio nella categoria A3, seguita dalla debuttante Aurora Soldani, Camilla Favilla e Rossana Brignole. Nina Ricci, nella categoria A4, si è migliorata con due esecuzioni pulite e senza errori. Prima prova anche per Daria Vaselli, da poco entrata nel team, che con due composizioni ben costruite su di lei con palla e cerchio si è classificata terza assoluta.

A Rosignano, invece, si sono fatte valere le ragazze più esperte della società. Rebecca Toppetti è giunta seconda, a pochi decimi dalla prima, nella categoria Silver LE Senior seconda fascia, eseguendo in maniera precisa e convincente un programma articolato (palla, clavette, nastro). Melissa Matrizi ha compromesso il suo risultato, nella categoria Silver LE Senior 1, per un errore al cerchio e qualche imprecisione con la palla nonostante una buona esecuzione alle clavette. Viola Esposito si è presentata da campionessa toscana nella categoria Silver LD Allieve 3 fascia, classificandosi quarta assoluta dopo l’esibizione con cerchio e fune. Per motivi di salute era assente Sofia Andrici. Grazie agli ultimi risultati cinque ginnaste (Belli, Bonuccelli, Vaselli, Esposito e Toppetti) sono state selezionate dal Comitato regionale della Toscana per partecipare alla Coppa Toscana al palazzetto di Massa.