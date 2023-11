Ginnastica ritmica, tante qualificate agli Italiani. Gymnica, primi podi

Continuano i successi per le ginnaste di Gymnica 96 che hanno affrontato i campionati di zona tecnica delle varie categorie. Martina Minotti, senior, ha conquistato una medaglia di bronzo al campionato Individuale Gold, con ottime prestazioni su tutti e quattro gli attrezzi, gioia che non ha potuto condividere con la sorella Sofia, che per qualche imprecisione non ha staccato il pass per la fase nazionale. Bene anche la Junior Aurora Benedetti che si piazza al quinto posto guadagnandosi così la partecipazione agli Italiani. Nel campionato di Specialità, categoria Junior 1, una Debora Hushi in ottima forma sale sul podio con entrambi gli attrezzi, mentre Giulia Biserni (Junior 3) si qualifica al nastro e Arianna Benini (Senior) alla palla. Dispiacere per Giulia Coveri che commette qualche errore. Week end amaro per le allieve Elisa Santolamazza, classe 2012, e Zoe Torri, 2013, che, molto emozionate, non centrano la qualificazione per il campionato italiano Individuale Gold.