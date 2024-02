Ginnastica. Seconda prova di serie A1,. Pgf ad Ancona

Dopo il settimo posto nella tappa d’esordio, svoltasi in un infuocato e gremito Palasport di Montichiari, la Seria A1 della Palestra Ginnastica Ferrara è pronta a tornare in pedana per la 2ᵃ prova del campionato nazionale, in programma oggi al PalaRossini di Ancona. La Pgf scenderà nelle Marche con una formazione composta dai soli ginnasti formatisi proprio tra le mura del Palagym “Orlando Polmonari”, essendo indisponibile l’unico prestito della formazione ferrarese, il fuoriclasse ucraino Illia Kovtun, impegnato nella tappa tedesca di World Cup a Cottbus. Quindi, sugli attrezzi che saranno terreno di questa nuova sfida, vedremo alternarsi il capitano Andrea Passini, Tommaso Bertarelli, Emiliano Landi, Steven Matteo, Pietro Miserti e il ritorno in gara di Filippo Rossi.