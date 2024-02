Ginnastica, subito in evidenza la società aretine nella prova di esordio. Brillano le Allieve della Petrarca. Esordio bagnato da due podi

Un primo posto e un secondo posto per il debutto della Ginnastica Petrarca nel campionato di squadra Allieve Gold. La manifestazione regionale di ginnastica ritmica è andata in scena a Campi Bisenzio e ha visto la società aretina scendere in pedana con due formazioni che, a confronto con avversarie di tutta la regione, sono entrambe riuscite a vivere la grande gioia del podio. Il gruppo di agoniste ha dimostrato la propria preparazione negli esercizi collettivi e individuali, confermando i propri margini di crescita, acquisendo ulteriori consapevolezze in vista del proseguo della stagione e fornendo positive indicazioni allo staff tecnico formato da Francesca Lapi (coordinatrice della sezione di ginnastica ritmica), Benedetta Moroni (responsabile del settore Gold), Anna Bigi e Aurora Peluzzi.

Il miglior risultato è arrivato con la squadra Allieve3 che ha meritato il gradino più alto del podio tra nove formazioni da tutta la Toscana. La Ginnastica Petrarca ha eseguito un esercizio collettivo con Letizia Sandroni, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis, seguito dall’esibizione individuale alla fune di Serafieri e dall’esibizione in coppia ai cerchi di Sandroni e Trojanis, con un programma di gara ben eseguito che ha convinto la giuria ad assegnare il miglior punteggio della giornata.

La squadra Allieve1 ha invece fatto affidamento su Caterina Falomi, Linda Fiorucci e Adele Tani che sono scese in pedana insieme ai cerchi, poi si sono alternate a livello individuale Falomi e in coppia Falomi e Fiorucci: questo gruppo, completato dalle riserve Viola Pasqui e Gaia Segoni, ha dimostrato ottime prospettive che sono valse un positivo secondo posto alle spalle della sola Raffaello Motto di Viareggio.

Andrea Lorentini