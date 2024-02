Gioie reggiane ai tricolori. Gravante e Vitiello di bronzo

Questa volta non si offenderanno se qualcuno li chiamerà "facce di bronzo": alla prima giornata dei campionati italiani indoor di atletica leggera, infatti, Giuseppe Gravante sui 1.500 e Sara Vitiello nella marcia su km 3, hanno infatti conquistato la medaglia di bronzo, obiettivamente il massimo a cui potevano ambire.

Nella marcia la Vitiello, di scuola Self Montanari e Gruzza ma ora tesserata per le Fiamme Oro, approfitta della squalifica di Federica Curiazzi: non per marcia irregolare, come spesso capita in queste gare, ma per aver pestato il cordolo di bordo pista. I distacchi sono enormi: prima Valentina Trapletti in 12’17’’98, su Alexandrina Mihai in 12’41’’79, Sara Vitiello 13’02’’99 e Vittoria Bollano 13’57’’28, tutti record personali e per la Vitiello non record provinciale, perché ora la maglia è padovana.

Nei 1500 Giuseppe Gravante della Corradini Rubiera fa una gara eccellente: si porta presto al terzo posto, dietro agli inarrivabili Federico Riva e Pietro Arese e poi respinge tutti gli attacchi degli altri inseguitori. All’ultimo giro allunga ancora e chiude senza problemi in 3’47’’06, con quasi 2 secondi sul quarto. Sara Cantergiani (Self) è 12ª complessivamente sui 400 in 56’’26. E oggi è il turno di Zaynab Dosso, Alexandru Zlatan, Vivian Osagie, Alessia Baldini e di nuovo Gravante.

c.l.